Bahia muda no gol e no ataque para pegar o Santos; veja escalação

Após uma semana inteira livre, o Bahia está pronto para encarar o Santos, neste sábado (4), às 21h, na Vila Belmiro, pelo jogo que abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta sexta-feira (10), o técnico Diego Dabove comandou a última atividade antes da partida. Na Cidade Tricolor, o treinador montou a equipe titular e fez um trabalho tático, ajustando o posicionamento dos jogadores em campo.

Para o confronto na Vila Belmiro, o Bahia tem duas mudanças certas na escalação titular. O goleiro Matheus Teixeira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Rossi, machucado, estão fora do duelo.

No gol, Danilo Fernandes, Mateus Claus e Dênis Júnior são as opções. A tendência é de que Danilo Fernandes ganhe a posição e volte a ser titular. O goleiro perdeu o posto após sofrer fratura na costela.

Já no ataque, Dabove tem um quebra-cabeças para montar. Se optar por um jogador de velocidade na vaga de Rossi, o mais cotado é o atacante Maycon Douglas. O treinador tem à disposição ainda Oscar Ruiz e o recém contratado Eugenio Isnaldo, mas eles costumam atuar pelo lado esquerdo.

O treinador pode ainda fortalecer o meio-campo, deixando o time com apenas dois atacantes. Nesse caso, a dupla pode ser formada por Rodriguinho e Rodallega, ou Rodriguinho e Gilberto, que volta após cumprir suspensão.

Uma provável escalação diante do Santos tem:

Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Lucas Mugni e Daniel; Maycon Douglas, Rodallega (Gilberto) e Rodriguinho.

Depois do treino a delegação do Bahia embarcou rumo a Santos, no litoral de São Paulo. Com 21 pontos, o tricolor é o atual 16º colocado do Brasileirão, a três pontos da zona de rebaixamento.