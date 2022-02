Bahia não perde Ba-Vi no Baianão há quatro anos, mas vive jejum no histórico geral

Quando a bola rolar para o primeiro Ba-Vi do ano, na noite desta quarta-feira (2), às 19h15, no Barradão, pelo Campeonato Baiano, o tricolor vai defender um longo tabu sem perder para o Leão. Mas também vai tentar quebrar um jejum diante do principal rival.

Para quem ficou sem entender, é simples. Quando o assunto é o Campeonato Baiano, o Bahia ostenta um longo período sem perder para o Vitória. Para ser mais preciso, são quatro anos de invencibilidade.

A última vez que o Esquadrão foi derrotado pelo Leão no estadual foi na primeira fase do torneio em 2017. Na ocasião, o rubro-negro levou a melhor por 2x1, na Fonte Nova. Cleiton Xavier e Kanu marcaram os gols, enquanto Alan Costa (contra) descontou para o Bahia.

Depois daquela derrota, o Bahia não voltou a perder para o Vitória no Campeonato Baiano. De lá para cá as duas equipes se encontraram em oito oportunidades com quatro triunfos para o tricolor e quatro empates. O retrospecto, no entanto, nem sempre foi positivo. Os dois empates na final do Baianão de 2017, por exemplo, deram o título ao Leão.

O troco do Esquadrão veio no ano seguinte, quando venceu todos os três clássicos e levantou a taça do Baianão dentro do Barradão. A conta inclui o Ba-Vi da pancadaria. O duelo estava empatado em 1x1, mas foi encerrado antes do tempo regulamentar após o Vitória ter cinco jogadores expulsos. O Bahia foi declarado vencedor por 3x0.

A alegria dos tricolores chega ao fim quando o retrospecto recente do confronto é levado em consideração por todas as competições. Aí o Esquadrão amarga jejum de dois jogos sem vencer o clássico. A última vez que levou a melhor foi em 2020, pelo Baianão, quando bateu o Leão por 2x1, no Barradão. Anderson e Arthur Rezende anotaram os gols do Bahia. Eron descontou para o Vitória.

No ano passado, Bahia foi derrotado pelo Vitória, por 1x0, pela Copa do Nordeste (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)





No ano passado, Bahia e Vitória se enfrentaram duas vezes. Pela primeira fase da Copa do Nordeste, o rubro-negro levou a melhor e venceu no Barradão por 1x0. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Samuel.

Já pelo Campeonato Baiano, os dois times ficaram no empate por 0x0, em jogo com mando de campo do Bahia, em Pituaçu. Este ano, apenas um clássico entre Bahia e Vitória está garantido na temporada. Depois do jogo desta quarta-feira, os clubes só vão se enfrentar em eventuais fases finais do Baianão ou na Copa do Brasil - o tricolor entra no torneio na terceira fase.

Assim como acontece desde 2019, não haverá Ba-Vis no Campeonato Brasileiro, já que as equipes estão em divisões diferentes (Bahia na Série B e Vitória na Série C). O clássico também não acontecerá na Copa do Nordeste, já que o Vitória foi eliminado no pré-Nordestão e entrou na fase de grupos da competição.