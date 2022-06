Bahia não perde da Chape há cinco anos, mas confronto é marcado por equilíbrio

A história entre Bahia e Chapecoense vai ganhar uma nova página. Nesta terça-feira (14), a partir das 19h, as duas equipes se enfrentam na Fonte Nova, pela 13ª rodada da Série B. Em busca da liderança da competição, o tricolor pode se apegar ao histórico recente diante dos catarinenses antes de tentar conquistar mais três pontos.

Depois de um início complicado com três derrotas e dois empates nos cinco primeiros embates com a Chape, o Esquadrão deu a volta por cima e não perde para a equipe catarinense desde 2017.

No segundo turno do Brasileirão daquele ano, o rival surpreendeu e ganhou por 1x0 na Fonte Nova. Desde então, o time baiano ostenta seis jogos de invencibilidade. A campanha conta com três vitórias e três empates. Nos dois últimos encontros, ambos no ano passado, deu Bahia.

O Esquadrão venceu por 2x0 no primeiro turno da Série A, na Arena Condá. Rodriguinho e Gilberto marcaram os gols. No segundo turno, outro triunfo. Gilberto, Raí Nascimento e Luiz Otávio anotaram os gols do 3x0 na Fonte.

Por sinal, do time que venceu a Chapecoense no último jogo, sete jogadores devem estar em campo hoje. Além de Raí e Luiz Otávio, estavam na partida o goleiro Danilo Fernandes, o volante Patrick, o meia Daniel, o atacante Rodallega e o lateral Douglas Borel, que na época entrou durante o segundo tempo.

No retrospecto geral, o histórico é marcado por equilíbrio. Em dez jogos, o Bahia venceu três, a Chapecoense três e quatro terminaram empatados. Agora, o tricolor quer aproveitar o bom momento e a força da torcida para se consolidar no G4.