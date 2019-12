Bahia negocia a contratação de atacante do Palmeiras

O Bahia está muito perto de anunciar a segunda contratação para o time principal em 2020. Trata-se do atacante Carlos Eduardo, de 23 anos, que pertence ao Palmeiras.

As conversas entre as partes estão avançadas e o martelo deve ser batido nos próximos dias. A tendência é que o tricolor compre parte dos direitos econômicos do jogador.

Carlos Eduardo é cria das divisões de base do Goiás e chamou a atenção com a camisa do esmeraldino em 2016 e 2017, quando marcou 10 e 12 gols, respectivamente. Em 2018, foi vendido ao Pyramids por 6 milhões de dóllares (R$ 23 milhões na cotação da época).

A aventura pelo Egito durou pouco tempo. Foram apenas dez jogos com a camisa do Pyramids. No início deste ano, Carlos Eduardo foi adquirido pelo Palmeiras a pedido do técnico Felipão.

No alviverde, o jogador não rendeu o esperado. Ele disputou 19 jogos e fez apenas um gol em toda a temporada - na Série A, jogou apenas sete partidas, só uma como titular. Além do Bahia, Athletico-PR e Bragantino demonstraram interesse no atleta.

No Esquadrão, Carlos Eduardo seria alternativa para a função que era exercida por Artur, como ponta. Com o fim do empréstimo, o camisa 98 do tricolor retornou justamente ao Palmeiras, clube com o qual tem contrato.

Até o mometo, o Bahia anunciou apenas o meia Daniel, que estava no Fluminense, para o time do técnico Roger Machado. Outros atletas, como o meia-atacante Fessin, do Corinthians, e o atacante Régis, da Chapecoense, vão integrar o time de aspirantes, treinado por Dado Cacalcanti e que vai disputar o Campeonato Baiano.