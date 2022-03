Bahia negocia a contratação do atacante Vitor Jacaré

De olho no restante da temporada, o Bahia está perto de anunciar o seu primeiro reforço para a Série B do Brasileirão. O tricolor negocia a contratação do atacante Vitor Jacaré, de 22 anos, que pertence ao Ceará. A informação foi divulgada pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Vitor Jacaré foi formado nas categorias de base do Fortaleza e passou pelo Caucaia antes de chegar ao Ceará, em 2020. Esse ano, o atacante não ganhou muito espaço com o técnico Tiago Nunes e atuou em apenas quatro partidas, sem marcar gols.

A chegada de Vitor Jacaré ao Bahia foi um pedido do técnico Guto Ferreira, que trabalhou com o atleta na equipe alvinegra. Com características de atuar pelos lados do campo, o atacante vai reforçar um setor carente no elenco tricolor.

A tendência é de que Jacaré desembarque em Salvador nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com o Esquadrão.