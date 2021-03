Bahia negocia com zagueiro Germán Conti e atacante Oscar Ruiz

Em busca de reforços, o Bahia segue se movimentando no mercado da bola. Três jogadores entraram no radar do tricolor e podem desembarcar no CT Evaristo de Macedo nos próximos dias.

Seguindo o planejamento de repor as saídas que teve após do Brasileirão, o Bahia está negociando com o zagueiro argentino Germán Conti, de 26 anos, que pertence ao Benfica. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pelo CORREIO.

Formado nas divisões de base do Colón, Germán Conti se destacou no futebol argentino e em 2018 foi contratado pelo Benfica. Sem conseguir se firmar no time português, o zagueiro defendeu o Atlas-MEX nas duas últimas temporadas.

No ano passado, Conti esteve na mira do Atlético-MG, mas as conversas não avançaram. Como não vai ser utilizado pelo técnico Jorge Jesus, no Benfica, o jogador despertou o interesse do Bahia e pode chegar ao tricolor por empréstimo.

Outro estrangeiro no radar do Esquadrão é o atacante paraguaio Oscar Ruiz, de 29 anos, que defende o Cerro Porteño. O interesse do Bahia no atleta foi divulgado pela imprensa do Paraguai na noite desta segunda-feira (8).

Em entrevista à rádio paraguaia ABC Cardinal, o empresário de Oscar Ruiz, o brasileiro Régis Marques, explicou que o Cerro Porteño já foi comunicado da intenção do Esquadrão em ter o jogador e agora aguarda uma resposta dos dirigentes do Cerro para seguir com a negociação. De acordo com Régis, a ideia do Bahia é adquirir 50% dos direitos econômicos do atacante.

"Me pediram para sondar os valores e enviar a proposta. Os brasileiros querem 50 % do passe, Oscar (Ruiz) é um jogador que em junho pode acertar com outra equipe porque tem contrato até dezembro. O Cerro pode perder tudo", disse.

Ainda segundo Régis Marques, o Bahia aguarda uma resposta positiva do Cerro Porteño para fazer uma proposta oficial. Por conta do interesse tricolor, Ruiz ficou de fora da lista de relacionados para a partida contra o River Plate, pelo campeonato paraguaio.

O outro atleta que está na pauta do time baiano é o goleiro Denis Júnior, de 22 anos, que pertence ao São Paulo. A negociação foi revelada pelo diretor de futebol do clube paulista, Carlos Belmonte, durante entrevista à Rádio Bandeirantes.

"Denis Júnior está muito próximo de ir ao Bahia para ganhar rodagem, a gente acha que isso é muito importante", disse Carlos Belmonte durante a entrevista.

Durante a apresentação do planejamento para a temporada 2021, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, confirmou que o clube busca mais um goleiro para o elenco. O Esquadrão mantém a postura de não comentar as negociações.