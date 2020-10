Bahia negocia em definitivo Edigar Junio com clube japonês

O Bahia anunciou na manhã desta quinta-feira (29) a negociação em definitivo do atacante Edigar Junio. O atleta, que estava emprestado desde 2019 ao Yokohama Marinos, agora se transfere para o V-Varen Nagasaki, da segunda divisão do Japão. Aos 29 anos, Edigar tinha contrato com o Tricolor até o final de 2021.

O presidente Guilherme Bellintani comentou sobre a venda do jogador e afirmou o atacante não tinha o desejo de voltar ao Brasil. "Pesou muito nessa transferência o grande desejo dele de não retornar ao Brasil e não podermos inscrever o atleta para o Campeonato Brasileiro até janeiro", completou.

Os valores da negociação não foram divulgados. Bellintani afirmou que, por questões com parceiros comerciais, os números não puderam ser divulgados, mas o valor seria "justo, compatível com o mercado, e ainda houve os dois empréstimos anteriores, sempre remunerados".

Ídolo na conquista da Copa do Nordeste em 2017, quando marcou o gol do título contra o Sport, Edigar Junio soma 142 partidas pelo Esquadrão, com 44 gols.