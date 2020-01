A Concessionária Bahia Norte vai bloquear neste domingo, por 20 minutos, o KM 7 da BA-535, região que abrange o Viaduto dos Trabalhadores, em Camaçari, até a rotatória da Ford.

A ação busca manter a segurança dos usuários da via durante transporte de carga que possui grandes dimensões. Durante a operação, que pode durar no máximo até as 11 horas, os usuários do Sistema de Rodovias poderão utilizar como trajeto alternativo a Radial B da BA-512 e a Avenida Dilson Magalhães.