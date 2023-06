Bahia oferece advogados a torcedoras negras comparadas a loiras do Grêmio

O Bahia ofereceu apoio jurídico a duas torcedoras que foram expostas, sem seus consentimentos, em uma publicação de cunho racista nas redes sociais. O post, feito na última terça-feira (6) pelo gamer e criador de conteúdo Christoph Schlafner, o “Chief”, no Twitter, traz duas mulheres negras e nordestinas sendo comparadas a um grupo de cinco torcedoras loiras do Grêmio.

"Grêmio e Bahia se enfrentam nas quartas da Copa do Brasil. Vocês vão torcer para quem?", escreveu o homem, sem dar contexto sobre qual a relação entre as mulheres e o jogo.

A montagem já havia viralizado em 2017. Acima, está a foto de Edna Matos e sua filha, Dandara, torcedoras do Bahia. Abaixo, cinco torcedoras do clube gaúcho, todas brancas. Na época, Edna fez um desabafo no Facebook, mas procurou se ater apenas à imagem que estava sendo viralizada.

"Sim, realmente, os times e suas torcidas não são iguais. Têm umas que se notabilizam pelas frequentes atitudes racistas, violentas e babacas de alguns dos seus membros e outras que se destacam pelo amor, pela paixão, pelo respeito que sentem por seus clubes e pelas pessoas", escreveu, em 2017.

Assim como há seis anos, a postagem viralizou e causou revolta nas redes sociais. Após ganhar repercussão, o Bahia se manifestou e prometeu dar suporte jurídico às torcedoras.

"Nossas torcedoras procuraram o clube para informar que estão registrando boletim de ocorrência por uso indevido de imagem e buscarão indenização pelos danos causados. O departamento jurídico tricolor também está à disposição e o Bahia oferecerá todo suporte necessário", informou o time, no Twitter.

Nossas torcedoras procuraram o clube para informar que estão registrando boletim de ocorrência por uso indevido de imagem e buscarão indenização pelos danos causados. O departamento jurídico tricolor também está à disposição e o Bahia oferecerá todo suporte necessário. #Basta… https://t.co/i9SdjsfGeZ — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 6, 2023

OAB se posiciona

A OAB da Bahia, por meio de suas comissões de Promoção da Igualdade Racial e de Proteção dos Direitos da Mulher, emitiu nota de repúdio à postagem feita por Christoph Schlafner. No comunicado, divulgado nesta quarta-feira (7), a entidade afirma que "a publicação em questão, feita supostamente como uma brincadeira, possui teor machista e misógino e revela racismo velado e xenofobia".

"Ao comparar torcedoras mulheres, negras, nordestinas com torcedoras sulistas, o criador de conteúdo, ainda que de forma disfarçada, reforça estereótipos machistas, racistas e xenofóbicos inadmissíveis. A OAB da Bahia repudia a disseminação do machismo e do racismo recreativo e alerta para necessidade da reflexão da sociedade no compartilhamento dessas publicações. Racismo e xenofobia são crimes e devem ser coibidos e punidos", diz a nota.

A OAB também afirma que o gamer já foi alvo de inquérito por conta de publicações semelhantes. A entidade também se coloca à disposição das torcedoras e diz que as comissões vão acompanhar os desdobramentos do caso.

Veja a nota completa:

A OAB da Bahia, por meio de suas comissões de Promoção da Igualdade Racial e de Proteção dos Direitos da Mulher, vem se manifestar a respeito da publicação nas redes sociais do gamer e criador de conteúdo Christoph Schlafner, o “Chief”, que em suposto "tom jocoso” compara torcedoras de dois times de futebol, da Bahia e do Rio Grande do Sul.

A publicação em questão, feita supostamente como uma brincadeira, possui teor machista e misógino e revela racismo velado e xenofobia.

Ao comparar torcedoras mulheres, negras, nordestinas com torcedoras sulistas, o criador de conteúdo, ainda que de forma disfarçada, reforça estereótipos machistas, racistas e xenofóbicos inadimissíveis.

A OAB da Bahia repudia a disseminação do machismo e do racismo recreativo e alerta para necessidade da reflexão da sociedade no compartilhamento dessas publicações. Racismo e xenofobia são crimes e devem ser coibidos e punidos.

É importante ressaltar que o referido gamer já possui histórico nessas práticas, tendo sido alvo de inquérito por conta de publicações semelhantes, que motivaram a retirada do ar de vários canais de conteúdo além de pedidos de empresas para remoção de suas marcas dos canais e conteúdos de Schlafner.

As comissões que subscrevem esta nota acompanharão os desdobramentos do caso e se colocam à disposição das torcedoras ofendidas.

Camila Carneiro

Presidenta da Comissão de Promoção da Igualdade Racial

Renata Deiró

Presidenta da Comissão de Proteção dos Direitos das Mulheres