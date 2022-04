Bahia oficializa a contratação do volante Lucas Falcão

O Bahia anunciou oficialmente a contratação do volante Lucas Falcão. O jogador de 24 anos pertence ao Avaí e é o nono reforço do Esquadrão para a temporada. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta quinta-feira (14), e já pode estrear pelo Esquadrão.

Como adiantado pelo CORREIO, Lucas Falcão teve o contrato registrado pelo tricolor na CBF na última terça-feira (12), data do fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro. Inicialmente ele viria para o tricolor em definitivo, com o Avaí ficando com 20% dos direitos econômicos, mas acabou assinando vínculo de empréstimo até o fim da temporada.

Lucas Falcão é baiano de Feira de Santana, mas nunca atuou profissionalmente no futebol do estado. Ele acumula passagens por Paulista, Avaí, Tombense e Ypiranga. Esse ano, o volante disputou 15 jogos pelo clube gaúcho - 14 no estadual e um pela Série C -, e marcou dois gols.

Com a chegada de Lucas, o Bahia sobe para nove o número de contratações para a Série B do Brasileirão. Antes dele desembarcaram na Cidade Tricolor o goleiro César, os zagueiros Didi e Zé Vitor, o volante Emerson Santos, o meia Warley e os atacantes Vitor Jacaré, Matheus Davó e Rildo.

Este ano, o Bahia fez 15 contratações para a temporada. O único que já deixou o clube foi o volante Willian Maranhão, negociado ao Santos. Agora, o Esquadrão só poderá fazer novas incorporações ao seu elenco a partir do dia 18 de julho, data da abertura da segunda janela de transferências do futebol brasileiro.