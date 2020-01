Bahia oficializa renovação do zagueiro Ernando

O Bahia oficializou na manhã desta terça-feira (7) a renovação do contrato do zagueiro Ernando. Como o CORREIO já havia adiantado, o defensor teve o vínculo prorrogado até dezembro deste ano. Inicialmente, o acerto entre as partes era até o final da temporada passada.

O jogador de 31 anos vestiu a camisa do Bahia 27 vezes e arcou três gols. Ele chegou ao tricolor no começo de 2019 e se firmou como titular do time, mas perdeu espaço no segundo semestre após se lesionar. Ele iniciou a pré-temporada junto com os demais jogadores na útima segunda-feira (6).