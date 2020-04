Bahia passa a ter 83 municípios com transporte intermunicipal suspenso

Os municípios de Acajutiba, Candeias, Cravolândia, Ibicaraí, Paulo Afonso, Rio Real e Serra Preta terão o transporte intermunicipal suspenso a partir de sexta-feira (24). A medida, que visa conter o avanço da pandemia do novo coronavírus na Bahia, foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (23) e é válida até 3 de maio.

Com a decisão, a Bahia passa a ter de 83 municípios com a restrição no transporte intermunicipal. A determinação considera a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.

O decreto também autoriza a retomada do transporte em Barra, Barra do Choça, Campo Formoso, Ibotirama e Santa Maria da Vitória, municípios com 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19 confirmados.

As outras cidades com transporte suspenso são: Abaíra, Aiquara, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Araci, Aurelino Leal, Barro Preto, Belmonte, Brumado, Buerarema, Camacã, Camaçari, Canavieiras, Cansanção, Capim Grosso, Castro Alves, Catu, Coaraci, Conceição do Coité, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Cravolândia, Dias D'Ávila, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Floresta Azul, Gongogi, Ibirataia, Ilhéus, Ipiaú, Ipirá, Irecê, Itabela, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itagi, Itagibá, Itajuípe, Itamari, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itatim, Ituberá, Jaguaquara, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Mirante, Morpará, Mucugê, Paramirim, Porto Seguro, Ribeira do Pombal, Rio do Pires, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Santa Teresinha, São Francisco do Conde, Serra do Ramalho, Serrinha, Simões Filho, Taperoá, Teixeira de Freitas, Ubatã, Una, Uruçuca, Valença, Valente, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

Casos da covid-19 na Bahia

A Bahia registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus e chegou ao total de 53 óbitos em decorrência da pandemia. Os números foram atualizados em boletim da Secretaria de Saúde do estado (Sesab) divulgado no início da noite de quarta-feira (22). O levantamento já inclui a morte de um funcionário das Organizações Sociais Irmã Dulce (Osid).

Ao todo, são 1.645 casos confirmados de covid-19 na Bahia. Destes, 1.034 são em Salvador (o que representa 62,86% dos diagnósticos) e os outros estão divididos em mais 102 municípios do estado. Já estão recuperadas 405 pessoas e 291 pacientes estão internados, sendo 61 deles em UTI.

As 53 vítimas fatais foram registradas em: Adustina (1); Araci (1); Belmonte (1); Capim Grosso (1); Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (3); Ipiaú (1); Itabuna (1); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Salvador (28); Uruçuca (2); Utinga (1); Vitória da Conquista (1). Estes números contabilizam os registros de janeiro até as 17h desta quarta-feira (22).

O 51º óbito confirmado pela Sesab foi de uma mulher de 68 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão, diabetes e asma. Ela estava internada em um hospital da rede privada na capital baiana e faleceu nesta quarta.

A 52ª morte registrada no boletim é a do funcionário da Osid, o técnico de enfermagem Antônio César Ferreira Pitta de Jesus. Ele é descrito como "homem de 48 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão e diabetes". Cesinha, como era conhecido, trabalhava no Hospital Santo Antônio e faleceu nesta quarta.

A 53ª vítima fatal foi um homem de 64 anos, também morador da capital baiana. Segundo a secretaria, ele realizava tratamento para neoplasia, foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no último sábado (18) e morreu no mesmo dia. O resultado laboratorial com o diagnóstico positivo, porém, só foi divulgado na terça (21).

A média de idade dos casos segue em 39 anos, variando de 4 dias a 99 anos. A faixa etária mais acometida é a entre 30 a 39 anos, representando 27,60% do total.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

13/4 Idosa de 82 anos (Gongogi)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

15/04 Homem de 81 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Mulher de 60 anos (Hospital público, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Idosa de 82 anos residente de Lauro de Freiras (Hospital particular de Salvador)

16/04 Homem de 28 anos (Hospital Couto Maia, Salvador)

16/4 Idoso de 73 anos (Hospital particular de Salvador)

16/4 Homem de 37 anos (Hospital filantropico em Itabuna)

16/4 Homem de 27 anos (Salvador)

17/4 Idoso de 63 anos (Hospital público, Ilhéus)

17/4 Idoso de 80 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos natural de Feira (Hospital Couto Maia, Salvador)

18/4 Idosa de 79 anos (Hospital público, Salvador)

18/4 Homem de 26 anos (era de Ipiaú, estava internado em hospital público de Salvador)

18/4 Homem de 64 anos (UPA, Salvador)

20/4 Médico de 55 anos (Hospital da Costa do Cacau, Ilhéus)

20/4 Mulher de 54 anos (residente em Água Fria, faleceu em hospital público de Salvador)

21/4 Homem de 62 anos (residente em Capim Grande, faleceu em público de Salvador)

21/4 Idosa de 97 anos (Hospital de Salvador)

22/4 Funcionário das Osid (Hospital Couto Maia, Salvador)

22/4 Mulher de 68 anos (Hospital privado, Salvador)