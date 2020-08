Bahia pega São Paulo em busca do primeiro triunfo fora na Série A

A virada de chave do Bahia no Campeonato Brasileiro surtiu efeito nos primeiros dois jogos. Com 100% de aproveitamento, o tricolor começou bem a Série A e é essa boa fase que o time que manter nesta quinta-feira (20), diante do São Paulo, às 20h, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Com o dever de casa feito, a meta do Esquadrão agora é buscar os pontos fora de Salvador para se manter brigando no topo da tabela do Brasileirão. Pela frente, o clube vai encontrar um adversário que vive cenário oposto.

Enquanto os triunfos sobre Coritiba e Bragantino tranquilizaram a situação para Roger Machado, Fernando Diniz viu a pressão subir no São Paulo após a derrota para o Vasco por 2x1, fora de casa, e chega ao confronto pressionado - eco ainda da eliminação para o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. Nem mesmo o baiano Daniel Alves, principal astro da equipe, foi poupado das críticas. Um grupo de conselheiros chegou a pedir a saída do jogador do clube.

Apesar na turbulência vivida pelo São Paulo, na análise do lateral Juninho Capixaba o Bahia não deve mudar sua postura. Para ele, mesmo longe dos seus domínios, o time precisa manter a estratégia que utilizou nas partidas em Pituaçu, quando tentou se impor ao adversário.

“A gente vai lá para fazer os jogos que fazemos dentro de casa, sem pensar que vamos encontrar um São Paulo em má fase, sem jogar. Muito pelo contrário. O São Paulo vai querer ganhar por causa da má fase. Temos que entrar lá, brigar com eles e, nos detalhes, saber aproveitar as oportunidades para sair com o triunfo”, disse Capixaba.

Nas últimas vezes em que Bahia e São Paulo se enfrentaram, o Esquadrão levou a melhor. Pela Copa do Brasil do ano passado, o time venceu tanto no Morumbi quanto na Fonte Nova por 1x0 e despachou os paulistas nas oitavas de final. Pelo Brasileirão foram dois empates sem gol.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, os jogos estão sendo disputados com portões fechados, e o atacante Élber acredita que esse fator pode pesar positivamente a favor dos times visitantes ao longo do Brasileirão, caso do Bahia hoje.

“Apesar de não entrar em campo, a torcida faz a diferença. No nosso caso faz muita, a nossa torcida é o nosso 12º jogador, nos empurra do início ao fim. Como agora não pode ter torcedores, eu acho que isso equilibra um pouco. O que pode mudar é só a questão do gramado, no caso do São Paulo eles já estão mais acostumados a jogar no campo deles. Fora isso iguala tudo. Vai ser um campeonato muito atípico. Nós temos muita qualidade para jogar em qualquer campo e conseguir os triunfos”, garante o atacante Élber.

Prováveis escalações

Como faz em todos os jogos, Roger Machado só vai divulgar o time titular minutos antes do início do jogo, mas é improvável que tenha surpresas no Morumbi. A tendência é que o treinador repita a equipe que iniciou o confronto com o Red Bull Bragantino, com Gilberto como a referência no ataque.

Roger ganhou ainda o retorno do meia Daniel e do atacante Fernandão, que desfalcaram o Bahia na rodada passada por questões médicas. Os dois já estão recuperados.

No São Paulo, Fernando Diniz tem o retorno dos meias Hernanes e Vitor Bueno, que deve ser titular. Já o atacante Everton deixou o clube rumo ao Grêmio, envolvido na negociação que levou o atacante Luciano para o time paulista. Alexandre Pato rescindiu o contrato e interessa ao Inter.

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo.

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo, Gregore e Rodriguinho; Élber, Gilberto e Rossi.