Bahia perde fora de casa para o Inter e está no Z4 da Série A

Não há muito o que dizer, torcedor: o Bahia está na zona de rebaixamento da Série A. Neste domingo (26), pela 22ª rodada do campeonato, o tricolor perdeu para o Internacional por 2x0, em Porto Alegre, e caiu para a 17ª posição, com 23 pontos.

Dois resultados prejudicaram o Esquadrão, além da derrota. Um foi a vitória em casa do Juventude sobre o Santos, por 3x0. O time gaúcho chegou a 26 pontos e deixou o Z4. Além disso, o América-MG empatou com o Flamengo em 1x1 e foi a 24 pontos.

No Beira-Rio, o Bahia voltou a sofrer com uma falha que já se mostra recorrente: a bola aérea. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Edenílson cobrou escanteio e Yuri Alberto subiu entre cinco marcadores para abrir o placar.

Não parou por aí. Aos 28 da etapa final, após escanteio, a bola sobrou para Cuesta, que cruzou na área, onde Rodrigo Dourado subiu livre e marcou 2x0.

Em ambos os lances, Lucas Fonseca apareceu como protagonista negativo. No primeiro gol, chegou atrasado na marcação de Yuri Alberto. No segundo, ele deu um passe errado que originou o escanteio; especificamente na bola cruzada para Dourado, Juninho Capixaba largou a marcação. No jogo anterior, uma falha combinada de Nino Paraíba com Lucas resultou no gol de empate do Red Bull Bragantino em 1x1 na Fonte Nova.

O técnico Diego Dabove não teve Germán Conti à disposição. O zagueiro sofreu um estiramento numa das coxas durante a semana. Rossi, Indio Ramírez e Marcelo Cirino também estão fora por lesão.

O comandante tricolor surpreendeu na escalação: manteve Gilberto no banco e Rodriguinho voltou a ser titular. Além disso, Edson ganhou a vaga que era de Lucas Araújo.

O Bahia ainda pode cair mais na tabela neste domingo. Às 18h15, o Grêmio visita o Athletico-PR e ultrapassa se vencer ou empatar. Agora, o Esquadrão precisa se recuperar diante do Ceará, no próximo sábado (2), às 19h, na Fonte Nova.

Confira os gols de Internacional 2x0 Bahia:





Primeiro tempo

Dabove foi obrigado a rever a sua estratégia com apenas quatro minutos de jogo: Rodriguinho sofreu uma queda e lesionou as costas. Gilberto o substituiu e o Bahia ficou com dois centroavantes, tal qual ocorreu no duelo contra o Santos, que acabou empatado em 0x0, há duas semanas.

Talvez por causa disso, a criação no meio-campo ficou prejudicada. A sintonia entre Gilberto e Rodallega, demonstrada em partidas anteriores, não apareceu. Em nova atuação ruim de Ruiz e Isnaldo, a equipe simplesmente não criou perigo no primeiro tempo.

O Inter mostrou as virtudes e os defeitos esperados: dificuldade de penetrar a área adversária, porém competência em bolas aéreas e paradas e chutes de fora da área. Aos 11, Taison quase abriu o placar numa finalização de longe que raspou a trave de Claus.

Aos 38, uma falha conhecida voltou a machucar. Edenílson cobrou escanteio, Yuri Alberto se antecipou, subiu praticamente sozinho e cabeceou com facilidade para o gol. Quarto seguido que o Bahia leva em lances de bola aérea.

Segundo tempo

Apesar da desvantagem no placar, o tricolor seguiu passivo na etapa final. Mais uma vez, pesaram as más atuações de Ruiz e Isnaldo, que deviam ser responsáveis pela velocidade do time pelas pontas. O meio-campo, restrito ao volante Edson e ao meia Mugni, jogava longe de Gilberto e Rodallega.

O colorado foi criando suas chances. Aos seis, Taison cobrou falta com força e Claus espalmou para fora. Nem mesmo as entradas de Thonny Anderson e Galdezani, nas vagas de Ruiz e Isnaldo, mudaram as perspectivas da equipe.

O Bahia só assustou, mesmo, aos 23. Foi quando Gilberto recebeu cruzamento de Juninho Capixaba e cabeceou colocado. Porém, Daniel reagiu rápido e espalmou para fora, numa grande defesa.

Até que a bola aérea defensiva voltou a castigar. Aos 28, após escanteio, a bola sobrou para Cuesta, que cruzou para o meio da área. Rodrigo Dourado pulou sozinho e fez 2x0. Quinto gol seguido que o Bahia sofre em bola área no Brasileirão.

Internacional 2x0 Bahia - 22ª rodada da Série A 2021

Internacional: Daniel; Heitor (Gustavo Maia), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenílson e Patrick (Maurício); Taison (Guerrero) e Yuri Alberto (Palacios). Técnico: Diego Aguirre.

Bahia: Mateus Claus; Nino Paraíba, Lucas Fonseca (Gustavo Henrique), Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Edson (Patrick) e Lucas Mugni; Oscar Ruiz (Matheus Galdezani) e Isnaldo (Thonny Anderson); Rodriguinho (Gilberto) e Hugo Rodallega. Técnico: Diego Dabove.

Gols: Yuri Alberto, aos 38 minutos do 1º tempo; Rodrigo Dourado, aos 28 minutos do 2º tempo.

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Cartões amarelos: Heitor (Internacional); Lucas Mugni e Gilberto (Bahia).

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Michael Correia (trio do RJ).