Bahia perde lateral, mas ganha reforços para enfrentar o CSA

Depois de ficar no empate em 0x0 com o Azuriz-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bahia volta as atenções agora para a Série B do Brasileirão. Nesta sexta-feira (22), o Esquadrão encara o CSA, no estádio Rei Pelé, às 19h, pela 3ª rodada.

Para o confronto, o técnico Guto Ferreira vai ser obrigado a fazer pelo menos uma mudança no time titular. O tricolor não poderá contar com o lateral direito Douglas Borel, que foi expulso na vitória sobre o Náutico e vai cumprir suspensão.

Borel, inclusive, deixou o campo contra o Azuriz-PR reclamando de dor no joelho. Ele vai passar por exame de imagem para saber se sofreu alguma lesão. Entre as opções para o setor, o Bahia tem à disposição o lateral Jonathan e o garoto André.

Fora a ausência de Douglas Borel, Guto Ferreira pode comemorar retornos. O zagueiro Didi, o volante Emerson Santos e o atacante Rildo estão disponíveis para atuar pela Série B. Eles ficaram fora do jogo pela Copa do Brasil pois já haviam atuado no torneio por outras equipes.

O elenco do Bahia se reapresenta no CT Evaristo de Macedo na tarde desta quarta-feira (20), quando iniciará os preparativos para o confronto com o CSA.