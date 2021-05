Bahia perde para o Flamengo e entra no Z4 do Brasileirão Feminino

O time feminino do Bahia segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série A1. Neste domingo (2), no estádio de Pituaçu, a equipe do treinador Igor Morena recebeu o Flamengo e acabou derrotada por 1x0, gol marcado por Raquel, de cabeça, após cobrança de escanteio, aos 6 minutos do primeiro tempo. Na etapa decisiva, o time azul, vermelho e branco ainda desperdiçou um pênalti com Moretti.

O resultado foi péssimo para o Esquadrão, que agora está na 13ª colocação, com apenas dois pontos conquistados. Em cinco partidas, foram dois empates e três derrotas: dois gols marcados e seis sofridos.

As Mulheres de Aço agora terão dois desafios longe de Salvador. No dia 10, uma segunda-feira, às 15h, enfrentam o Real Brasília no estádio Mané Garrincha. Três dias depois será a vez de encarar o Grêmio, no mesmo horário, no estádio Vieirão, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. O próximo duelo em casa é só no dia 16 desse mês, diante do São José-SP.

Maturidade

Depois da partida, o comandante Igor Morena fez uma análise do início complicado do time tricolor no Brasileirão. “É um campeonato que a gente já imaginava ser um pouco complicado, até porque é a nossa primeira participação. A gente tem um grupo muito jovem, empenhado em buscar os resultados”, afirmou.

Segundo ele, um dos principais problemas é a falta de equilíbrio durante os 90 minutos. “A gente vem tenho um bom desempenho, mas infelizmente não estamos tendo os resultados. Hoje (ontem) ficou um pouco explícito isso, acabamos oscilando muito dentro do jogo. Essa maturidade a gente vai adquirindo jogo a jogo. Ainda dá tempo de tentar recuperar durante o campeonato”, afirmou ele, que jogou com Anna Bia, Nine (Eddie), Aila, Naiara e Luana; Jordana, Vi (Esquerdinha) e Fabi Ramos; Gabi Itacaré (Geisi), Moretti (Priscila Edite) e Ellen.