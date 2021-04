Bahia perde para o Fortaleza no Nordestão: 2x1; veja os gols

O torcedor do Bahia lamentou algo inédito neste sábado (3). Pela primeira vez na história, o tricolor foi derrotado pelo Fortaleza na Copa do Nodeste. O time comandado por Dado Cavalcanti perdeu por 2x1, no estádio Castelão, em jogo válido pela 7ª rodada do regional.

Superior no primeiro tempo, o Fortaleza teve as melhores chances e abriu o placar com Matheus Jussa. O Bahia teve muita dificuldade de encontrar espaços e chamava a atenção pelas falhas do goleiro Douglas. O tricolor conseguiu chegar ao empate na união dos talentos de Rodriguinho e Gilberto. O camisa 10 serviu e o atacante se isolou na artilharia do regional ao anotar o 5º gol.

A partida foi definida no segundo tempo por um jogador revelado pelo Vitória. David deu números finais ao placar, garantiu a classificação do Fortaleza às quartas de final e complicou o caminho do Bahia no campeonato. Com o resultado, a equipe baiana permaneceu com 10 pontos e caiu da segunda para a terceira colocação.

Para não sair do G4, o tricolor precisa torcer por tropeços de Sampaio Corrêa e Treze, 4º e 5º colocados respectivamente. A equipe maranhense joga neste sábado contra o ABC. Já a paraibana visita o Vitória, no domingo (4).

FORTALEZA SUPERIOR

A primeira grande oportunidade do jogo foi do Fortaleza. Os donos da casa tiveram a chance de abrir o placar no Castelão após dois minutos de bola rolando quando Robson escapou pela direita. Wellington Paulista recebeu dentro da área e cruzou para David. O atacante cabeceou e exigiu grande defesa de Douglas.

O goleiro tricolor evitou que a bola estufasse a rede dessa vez, mas não conseguiu fazer o mesmo aos 24 minutos, quando o Fortaleza produziu a segunda boa investida do jogo e abriu o placar. Após levantamento na área do Bahia, o zagueiro Conti desviou de cabeça e a bola sobrou com Matheus Vargas. Ele levantou a cabeça, tocou para trás e viu o xará marcar um golaço. Matheus Jussa bateu de primeira, com força, e correu para comemorar: 1x0.

Apesar da desvantagem no placar, o Bahia seguiu sem ameaçar o gol do Fortaleza. O time comandado por Dado Cavalcanti teve muita dificuldade para encontrar espaços e se mostrou fragilizado em sequência de falhas individuais de Douglas.

Aos 34 minutos, o goleiro tricolor não conseguiu afastar o cabeceio de Carlinhos, mas deu sorte porque nenhum jogador do rival chegou para aproveitar o gol vazio. Aos 36, David cruzou na área, Douglas não conseguiu afastar e a bola ficou com Robson, que furou na hora de finalizar. Aos 40, ocorreu a falha mais marcante da etapa inicial. Daniel Guedes chutou e o goleiro do Bahia deixou a bola passar entre as pernas. O Fortaleza só não ampliou porque Conti tirou em cima da linha.

O Bahia chegou com perigo ao gol adversário pela primeira vez aos 44 minutos e não desperdiçou. Edson passou para Rodriguinho e ele precisou de apenas dois toques na bola para deixar Gilberto de cara para a meta. O atacante deixou a bola quicar, bateu de primeira e igualou o marcador no Castelão: 1x1.

RIVAL MAIS EFICIENTE

No segundo tempo, jogo bastante movimentado dos dois lados. O Fortaleza teve grande oportunidade quando David avanaçou pela esquerda e deixou Wellington Paulista de frente para a meta, mas o centroavante mandou por cima do travessão.

Depois, Robson teve duas oportunidades. Primeiro, ele chutou cruzado. Na sequência, invadiu a área e encontrou o zagueiro Conti no caminho. O Bahia reagiu com Matheus Bahia, que chutou de fora da área e viu Felipe Alves espalmar.

Robson não conseguiu assinar o segundo gol do Fortaleza, mas foi fundamental para que David anotasse o dele. Aos 14 minutos, ele fez belo lançamento e viu o companheiro revelado pelo Vitória comemorar diante do ex-rival. David dominou no peito, ganhou de Nino na força e chutou: 2x1. Os jogadores do Bahia reclamaram uma falta em cima de Nino, mas a arbitragem validou o gol. Na Copa do Nordeste não há VAR.

O Bahia chegou perto do empate aos 34 minutos. Rossi cruzou, Lucas Fonseca desviou de cabeça e Gabriel Novaes, sozinho, mandou no travessão.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 2x1 Bahia - 7ª rodada da Copa do Nordeste

Fortaleza: Felipe Alves, Daniel Guedes (Tinga), Quintero, João Paulo Silveira e Carlinhos; Éderson, Matheus Jussa e Matheus Vargas (Felipe); David (Yago Pikachu), Wellington Paulista (Gustavo Coutinho) e Robson (Romarinho). Técnico: Enderson Moreira.

Bahia: Douglas, Nino, Conti, Lucas Fonseca e Matheus Bahia (Juninho Capixaba); Patrick (Matheus Galdezani), Edson (Thaciano) e Daniel (Gabriel Novaes); Rossi (Alesson), Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.



Estádio: Castelão, em Salvador

Gol: Matheus Jussa, aos 24 minutos, e Gilberto, aos 44, do 1º tempo; David, aos 14 minutos do 2º tempo.

Cartão amarelo: David, Lucas Fonseca, Matheus Jussa, Matheus Bahia, Daniel, Matheus Vargas, Juninho Capixaba e Gilberto.

Arbitragem: Gilberto Rodrigues Castro Junior, auxiliado por Clovis Amaral da Silva e John Andson Alves Ribeiro (Trio de PE).