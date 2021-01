Bahia perde para o Sport e volta para a zona de rebaixamento

A zona de rebaixamento é novamente uma realidade. A derrota por 2x0 diante do Sport, lamentada na noite deste domingo (24), na Ilha do Retiro, fez o tricolor cair duas posições na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Com 32 pontos, a equipe azul, vermelha e branca ocupa o 17º lugar, com 32 pontos. Essa é a 4ª vez que o time figura no Z4. A equipe pernambucana vinha de três derrotas consecutivas e subiu duas colocações. Agora é o 14º, com 35 pontos.

O resultado foi consequência da apatia apresentada pelo tricolor no segundo tempo do jogo. Após se impor e mostar maior repertório ofensivo que o adversário na etapa inicial, o Bahia voltou do intervalo com postura completamente diferente. Caiu de produção, deu espaços e não ameaçou a meta do Sport, que dominou as ações e construiu o placar com gols de Thiago Neves e Maidana.

SE POSTOU BEM

A primeira investida do jogo foi do Sport. Aos sete minutos, Betinho chutou de fora da área e Douglas defendeu sem dificuldade. O Bahia respondeu pouco tempo depois em jogada protagonizada por dois jogadores da base. Matheus Bahia fez lançamento primoroso, Thiago invadiu a área e ficou de cara com o goleiro Luan Polli, mas bateu mal contra a meta adversária e desperdiçou a chance de abrir o placar. O tricolor teve nova chance. Matheus Bahia cruzou e Gilberto, de cabeça, mandou para fora.

As melhores oportunidades ofensivas da etapa inicial foram do Bahia. O Sport esboçou reação fazendo volume perto da área do Bahia, mas as tentativas de Thiago Neves e Dalberto foram bloqueadas pela defesa tricolor. Já o chute de fora da área de Patric só não alterou o placar porque Douglas fez boa defesa.

RIVAL VOLTOU MELHOR

O cenário do jogo mudou no segundo tempo. O Sport voltou melhor após o vestiário e passou a pressionar o Bahia, que não conseguiu se impor como na etapa inicial. A equipe pernambucana chegava com frequência na área tricolor, mas não conseguia finalizar bem. Aos 17 minutos, Ewerthon até balançou a rede, mas o gol foi anulado após ser revisado pelo árbitro de vídeo (VAR), que apontou impedimento no lance.

A comemoração dos donos da casa foi apenas adiada. Aos 27 minutos, Thiago Neves assinou uma pintura. Júnior Tavares cruzou, Patric tocou para a área, Maidana desviou e a bola sobrou para o meia, que matou no peito e mandou de bicicleta. Douglas se esticou todo, não achou nada e foi buscar a redonda no fundo da rede: 1x0. O Bahia não ameaçou o triunfo da equipe pernambucana e ele foi confirmado aos 40 minutos, quando Maidana deu números finais ao confronto. O zagueiro aproveitou cruzamento de Júnior Tavares e deviou: 2x0.

PRÓXIMO JOGO

O Bahia volta a campo na quinta-feira (28), às 19h, contra o Corinthians, na Fonte Nova, em jogo atrasado, válido pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro. Depois, o Esquadrão encara um adversário direto na luta contra o rebaixamento. No domingo (31), às 16h, visita o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

Sport 1x0 Bahia - 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Sport: Luan Polli, Raul Prata (Ewerthon), Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão Silva (Ronaldo Henrique), Betinho, Patric e Thiago Neves (Márcio Araújo); Marquinhos (Sander) e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Douglas, Nino, Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Ronaldo e Juan Ramírez (Rodriguinho); Rossi (Juninho Capixaba), Gilberto (Gabriel Novaes) e Thiago (Fessin). Técnico: Dado Cavalcanti.



Estádio: Ilha do Retiro, no Recife

Gols: Thiago Neves, aos 27 minutos, e Iago Maidana, aos 40 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Marcão Silva, Raul Prata, Iago Maidana

Arbitragem: Raphael Claus, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (Trio de SP).