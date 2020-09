Bahia perde Ronaldo e Capixaba para duelo contra o Grêmio

No comando técnico do Bahia de forma interina, o auxiliar Cláudio Prates já sabe que vai ter que mudar o time tricolor para o duelo contra o Grêmio, na próxima quinta-feira (10), às 19h15, no estádio de Pituaçu.

No confronto com os gaúchos, o Esquadrão não vai poder contar com o volante Ronaldo e o lateral Juninho Capixaba. Ronaldo recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 2x2 com o Internacional, no último domingo (6), no estádio do Beira Rio, e vai cumprir suspensão.

Enquanto isso, Juninho Capixaba está impedido de jogar por conta de uma cláusula contratual, já que está no Bahia emprestado pelo Grêmio.

A boa notícia para o Bahia é que o lateral Zeca e o volante Ramon voltam a ficar à disposição. Outro que pode ser relacionado é o goleiro Douglas. Ele já está recuperado da lesão muscular que sofreu na coxa e está em fase de transição para o campo. Contra o Internacional, Mateus Claus foi o titular e fez a estreia na Série A.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (8), na Cidade Tricolor, quando inicia os preparativos para o jogo contra o Grêmio. Com nove pontos, o tricolor está na 11 ª colocação da Série A. Já o time gaúcho tem um ponto a menos e ocupa o 14º lugar.