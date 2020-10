Bahia perde Rossi para duelo com o Sport; Rodriguinho é dúvida

Depois de quebrar o jejum de nove jogos, voltar a vencer na Série A e sair da zona de rebaixamento com o triunfo por 2x1 sobre o Botafogo, na noite de quarta-feira (30), o Bahia agora volta suas atenções para o confronto com o Sport, no próximo domingo (4), às 18h15, no estádio de Pituaçu.

Para essa partida o técnico Mano Menezes tem pelo menos um desfalque certo. O atacante Rossi recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo.

Já o meia Rodriguinho, que ficou fora do duelo contra o Botafogo após sofrer um trauma no pé, vai ser avaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de jogo. Caso o camisa 10 continue vetado, Marco Antônio segue entre os titulares.

Quem pode ficar à disposição de Mano Menezes para o jogo de domingo é o zagueiro Anderson Martins. Anunciado na última semana, ele vem treinando na Cidade Tricolor, mas aguarda a regularização para poder entrar em campo com a camisa do Bahia.

Com a vitória sobre o Botafogo, o Bahia chegou aos 12 pontos e saiu da zona de rebaixamento. O tricolor agora ocupa a 16ª colocação da Série A.