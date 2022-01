Bahia pode chegar a 30 mil casos ativos de covid em poucos dias, diz Rui

"Uma avalanche de contaminação", assim define o governador Rui Costa sobre o cenário atual da pandemia da covid-19 na Bahia. Com o aumento crescente de número de casos ativos, a estimativa é que o estado quebre um recorde nesta semana: 30 mil casos ativos.

No boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), nesta segunda-feira (26), o estado chegou a 23.985. Anteriormente, o estado só havia atingido patamar maior em 02 de julho de 2020, quando foram alcançados 24.068 casos ativos.

"Tivemos uma avalanche de contaminação ao mesmo tempo. Olhando o gráfico de contaminação, aparece um paredão vertical, que continua subindo. Chegamos a quase 24 mil contaminados, e não tínhamos esse número em nenhum dia da pandemia. Em menos de uma semana, se continuar nesse ritmo, nós vamos passar de 30 mil casos. Graças a Deus e à vacina, nós não temos o mesmo reflexo na demanda de UTI que tínhamos no ano passado", disse o governador Rui Costa, nesta quinta-feira (27).

Apesar disso, o governador alerta para o impacto no sistema de saúde, com o afastamento de profissionais.

"Como é uma verdadeira tsunami de contaminação. se no ano passado, era possível identificar os pacientes de covid, hoje, infelizmente, os pacientes que chegam em toda Bahia, com uma perna quebrada, problema renal, quando dão entrada, fazem o teste e dá positivo. Nós estamos com um problemão porque as unidades especializadas de covid não foram montadas para atender neurologia, ortopedia, atender outras questões, e a pessoa chega com covid, precisa ser operada de urgência, e acaba infectando os profissionais da saúde", explica.

Entrega e convênios

As declarações do governador à imprensa aconteceram durante um evento, na manhã desta quinta-feira (27) no estacionamento da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Na ocasião, foram entregues 15 ambulâncias e convênios foram assinados para obras de pavimentação asfáltica e outras intervenções urbanas de diversos municípios baianos.