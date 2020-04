Bahia pode perder R$ 1,9 bilhão em arrecadação por conta da crise

A queda na arrecadação do imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por conta da crise do coronavírus é estimada em R$ 1,9 bilhão na Bahia, segundo estudo do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF) divulgado nesta quinta-feira (16).

O valor de ICMS projetado considera indicadores divulgados pelo relatório Focus/Banco Central de 9 de abril, que traz PIB negativo de 1,96% e dólar a R$ 4,60. om isso, a arrecadação deve cair este ano entre R$ 1,12 e R$ 1,24 bilhão no estado.

Em um cenário em que o PIB do país caia 5%, a perda de ICMS anual da Bahia pode variar de R$ 1,75 bilhão a R$ 1,94 bilhão.

De acordo com Ricardo Alonso Gonzalez, responsável pelo estudo e vice-diretor de Assuntos Econômicos e Financeiros do IAF, o ICMS sofre um forte impacto do PIB Brasil e do dólar, o que reflete diretamente na arrecadação.

“É sabido que as variáveis macroeconômicas, de uma forma geral, exercem algum efeito sobre o comportamento econômico dos estados e da sua arrecadação tributária”, diz. “Teremos um período difícil com perda da principal fonte de arrecadação do Estado. O Governo Federal vai ter de agir e a ajuda precisa ser rápida e proporcional à queda”, avisa.