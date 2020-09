Bahia pode ter chuvas e rajadas de vento entre quarta e quinta (3)

Praticamente toda a região litorânea do Nordeste deve registrar chuvas fracas e ventos moderados com rajadas nesta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), será um período típico de inverno e deve haver acumulados de chuva em torno de 10mm desde o Sul da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte.

Em Salvador, há possibilidade de chuvas nos dias 2 e 3 de setembro, com previsão de temperatura mínima de 22ºC e máxima de 27ºC. Neste mesmos dias, a intensidade prevista dos ventos é entre fraco a moderado com rajadas. Segundo o Climatempo, os ventos podem registrar entre 28 e 29 Km/h. O site prevê 80% de chance de cair água na cidade.

Na próxima semana, de 8 a 16 de setembro, as chuvas serão ainda mais intensas na região nordestina, devendo ficar em cerca de 20 mm.