Bahia pode ter medidas de flexibilização na próxima semana, diz Rui

A Bahia pode ter novas medidas de flexibilização da restrições por causa da pandemia, a partir da próxima semana. No entanto, isso depende dos índices de contaminação, casos e taxas de ocupação de leitos no estado.

A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa, durante o ato simbólico pelo Dois de Julho, no Largo da Lapinha, na manhã desta sexta-feira (2). "Estou conversando com o prefeito de Salvador e com outros prefeitos e se os números continuarem caindo, podemos anunciar medidas de flexibilizaçao e quem sabe o retonro das aulas, para que possamos retomar e recuperar o tempo perdido na educação", disse.

Segundo ele, o avanço também depende de acelerar a vacinação e elogiou o diálogo com os prefeitos do estado durante esses meses de pandemia. "A esperança é de vacinar o quanto antes. Estamos trabalhando com afinco e dedicação. quero fazer um agradecimento especial a todos os prefeitos da Bahia por toda a dedicação desse ano, esse diálogo garantiu que a Bahia estivesse, graças a Deus, com as menores taxas do país de mortalidade. Conseguimos minimizar o efeito dramático desse vírus".

Rui também citou a chegada das doses da vacina Sputnik V. "Esperamos conseguir internalizar a Sputnik o quanto antes, e a gente poderia dar um prazo de até 100% da população de até 18 anos imediatamente", finalizou.