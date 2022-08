Bahia pode ter o retorno de dois jogadores contra o Sampaio Corrêa

Nada de descanso: logo após a vitória por 1x0 contra o CSA na Fonte Nova, o elenco do Bahia voltou ao batente logo neste domingo (7) e iniciou a preparação para enfrentar o Sampaio Corrêa pela 23ª Rodada da Série C. O time maranhense é o 8º colocado da competição e o segundo melhor mandante do certame, conquistando 26 dos seus 29 pontos no estádio Castelão, em São Luís.

Enderson Moreira pode ter o retorno de dois de seus titulares para a partida: o goleiro Danilo Fernandes e o volante Patrick de Lucca treinaram normalmente na atividade deste domingo. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo enquanto o restante do elenco fez trabalhos de fundamentos e um treino tático.

Em recuperação de lesão, o zagueiro Gabriel Noga deu continuidade ao tratamento médico. Já o atacante Marco Antônio esteve no campo e fez uma atividade técnica especial.

Sem Danilo e Patrick, Enderson Moreira deu chances a Matheus Claus no gol e variou montagens de meio-campo: contra o Náutico ele também não teve as presenças de Daniel e Mugni, por isso jogou com Emerson Santos e Wangler ao lado de Rezende. A dupla retornou contra o CSA.

Após a última partida, Enderson Moreira comentou sobre a montagem do time titular e alegou que ninguém tem vaga garantida entre os 11 iniciais.

"O que temos que fazer é usar nosso elenco. É muito difícil que a gente possa fazer essa sequência de quatro jogos em onze dias. Isso vai cobrar muito e vamos pagar um preço alto em desgaste. Por isso fomos atrás de qualificar nosso elenco. Vamos verificar jogo a jogo para saber quem tem melhores condições", afirmou Enderson.

O jogo contra o Sampaio acontece na próxima terça-feira (9), com bola rolando a partir das 21h30.