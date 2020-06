Bahia promove 10 atletas do time de aspirantes; veja escolhidos

Aos poucos, os jogadores do Bahia vão se adaptando a uma nova rotina. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o tricolor foi autorizado a voltar aos treinos presenciais na Cidade Tricolor, mas seguindo um rígido protocolo de saúde que tenta evitar a proliferação do vírus.

Além da rotina, o que mudou também foi o grupo de atletas. No retorno após três meses sem atividades no CT, o elenco principal treinado por Roger Machado ganhou dez novas caras. São atletas que faziam parte do time de aspirantes, que era treinado por Dado Cavalcanti e liderava de forma invicta o Campeonato Baiano.

Com a paralisação das atividades, os prejuízos financeiros e a incerteza de calendário para a categoria sub-23, o Esquadrão encerrou o projeto e promoveu alguns atletas ao grupo principal.

Os “novos” atletas não são desconhecidos e já estão bem integrados ao elenco de Roger. Como a preparação dos aspirantes era feita na Cidade Tricolor, muitos deles já tiveram a experiência de treinar com o principal antes, ou até jogar no time de cima, caso do zagueiro Ignácio e do volante Yuri, por exemplo.

Disputa acirrada

Com exceção das laterais, Roger ganhou opções em todos os setores. No gol, Anderson e Douglas têm agora as companhias de Mateus Claus e Mateus Teixeira. O primeiro foi titular em alguns jogos do Baiano e deixou boa impressão. Oriundo do Pelotas-RS, Claus assinou em definitivo com o Bahia até o fim da temporada.

Já Teixeira tem 21 anos. Com boa parte da formação feita no Palmeiras, ele chegou ao Esquadrão no ano passado para fazer parte do sub-20.

Na defesa, Ignácio é um velho conhecido. O jogador de 23 anos está no Bahia desde 2018 e, apesar das poucas chances na equipe de cima, é figurinha carimbada entre os reservas. Em 2019, ficou no banco em nove jogos do Brasileirão. Agora, vai disputar vaga com Juninho, Lucas Fonseca, Ernando e Wanderson.

Situação semelhante viveu o Edson. O volante também figurou como opção na reserva em vários jogos do Bahia na Série A do ano passado, mas não chegou a estrear pelo principal. Agora, busca uma nova oportunidade.

A briga entre os volantes, no entanto, vai ser grande. O setor, que contava com Gregore, Flávio, Ronaldo e Jádson, tem Elton e retornando de lesão e, além de Edson, ganhou os reforços de Yuri e Ramon, este último um dos destaques do tricolor no Baiano.

“Fico muito feliz, isso vai elevar o meu nível, com certeza. Ramon, Edson e Elton, que se recuperou agora, ficou feliz pois no ano passado ele sofreu lesão, esse ano ele estava tentando se recuperar. Isso vai elevar o nível de todos e quem ganha é o Bahia”, disse o titular Flávio.

A concorrência promete ser grande também na frente. Destaques do time de aspirantes, Gustavo, Caíque e Saldanha se juntaram a Gilberto, Élber, Fernandão e companhia. A surpresa no setor ficou ainda pela promoção de Fessin. Emprestado pelo Corinthians até o final do ano, o atacante teve poucas chances durante o estadual, mas agora foi integrado.

“É uma sensação muito boa de voltar com o grupo principal depois do período que fiquei no sub-23. Agora é treinar forte diariamente para quando aparecer a oportunidade abraçar. Espero estar agregando ao grupo ficando à disposição do professor Roger”, afirmou Caíque.

Desde o fim do sub-23, 12 jogadores já deixaram o tricolor. Outros atletas que têm contrato e que não vão ser aproveitados no elenco principal devem ser emprestados.

Já do time principal, o meia Régis foi o único a deixar a equipe durante a pandemia. Sem espaço no elenco, ele foi emprestado ao Cruzeiro.

Mais mudanças

Ao todo, o elenco conta com 35 jogadores e a chegada e saída de atletas deve continuar nos próximos dias.

Com contrato terminando no final do mês, o atacante Arthur Caíke dificilmente vai ter o vínculo renovado. Ele está no clube por empréstimo do Al-Shabab, da Arábia Saudita, e o Bahia até tinha interesse em contar com o jogador, porém as conversas foram paralisadas após a pandemia e a parte financeira é um empecilho para a permanência.

No sentindo contrário, o meia Eric Ramires deve voltar. Emprestado ao Basel-SUI, ele tem contrato se encerrando no próximo dia 30 e como não bateu a meta de jogos estipulada por contrato, o time europeu não tem a obrigação de efetuar a compra.

Um novo empréstimo para o próprio Basel ou para outros clubes da Europa não está descartado, mas a tendência é a de que Ramires volte a vestir a camisa azul, vermelha e branca.

As novas caras da equipe principal:

1 - Mateus Claus Aos 25 anos, chegou ao Bahia no início da temporada por empréstimo do Pelotas-RS para o time de aspirantes. Foi titular em duas partidas do Baianão e renovou com o até o final de 2020.

2 - Matheus Teixeira Formado na base do Palmeiras, chegou no ano passado para integrar o sub-20. Estava no time de aspirantes, mas não entrou em campo. Tem contrato até o fim de 2021.

3 - Ignácio No Bahia desde 2018, era titular no aspirantes e no mesmo ano estreou na equipe principal em partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. Só fez aquela partida.

4 - Edson Contratado para os aspirantes em 2019 após se destacar pelo Globo-RN, foi integrado ao grupo principal no segundo semestre, mas não estreou. Esse ano vinha de titular no estadual.

5 - Ramon Revelado pelo Internacional, se destacou jogando a Série B do ano passado pelo Vila Nova. Veio para o Bahia no início do ano por empréstimo do colorado e era um dos artilheiros do time sub-23.

6 - Yuri Foi lançado no profissional tricolor em 2015, só que nunca conseguiu sequência. Desde então foi emprestado para CSA e Tochigui-JAP. Esse ano fez apenas dois jogos no Baiano.

7 - Gustavo Veio para o Esquadrão no ano passado após disputar o Baiano pelo Jequié. Foi destaque do time de aspirantes que foi semifinalista do Brasileiro da categoria. Renovou contrato até o fim de 2021.

8 - Fessin Cria do ABC, foi um dos destaques do time potiguar no Nordestão de 2018. O sucesso o levou ao Corinthians. Lá, foi incorporado ao sub-20. Veio para o Bahia no início da temporada.

9 - Saldanha Um dos destaques da base, vem chamando a atenção desde os tempos do sub-20. Esse ano foi titular dos aspirantes no estadual e chegou a ser puxado para jogo da Copa do Nordeste.

10 - Caíque Adquirido da Jacuipense ainda na base, é outro que tem recebido olhar especial. Em 2019 chegou a ser utilizado no principal em alguns jogos do Baiano. Esse ano fez quatro jogos e um gol.