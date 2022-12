Bahia promove atacante de 17 anos e meia do sub-20 ao time principal

O Bahia está de volta aos trabalhos. Nesta segunda-feira (12), o elenco tricolor se reapresentou e deu início à pré-temporada. O primeiro dia da versão 2023 do Esquadrão foi marcado por velhos conhecidos e apenas duas caras novas.

Por enquanto, o Esquadrão ainda não anunciou reforços. As novidades ficaram por conta do meia Felipe Radaelli, da equipe sub-20, e do atacante Wadson, do sub-17. Os dois foram incorporados ao elenco.

Além deles, marcaram presença no CT Evaristo de Macedo o atacante Oscar Ruiz e o volante Lucas Araújo. Eles voltaram ao clube após empréstimos para Juventude e Sampaio Corrêa, respectivamente.

Alguns jogadores estiveram no CT e passaram por exames médicos, mas ainda estão com as situações indefinidas. O zagueiro Ignácio e o meia Ricardo Goulart, por exemplo, ainda negociam a renovação. Já o atacante Copete, que tem vínculo até o fim de 2023, tem o interesse do CRB e pode deixar o Esquadrão.

Quem não faz parte dos planos do Bahia é o zagueiro Luiz Otávio. Em fim de contrato, ele não terá o vínculo renovado e foi liberado para procurar uma nova equipe. O defensor estava no clube deste 2020.

Nesse primeiro dia, nada de campo. Os atletas passaram por avaliação física e odontológica. O primeiro compromisso do Bahia na temporada 2023 será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano.

Confira a lista de atletas que se apresentaram:

Goleiros

Danilo Fernandes, Matheus Teixeira, Mateus Claus e Gabriel Souza

Laterais

André, Douglas Borel, Matheus Bahia e Ryan

Zagueiro

Gabriel Xavier

Meio-campistas

Daniel, Felipe Redaelli (base), Lucas Araújo, Marco Antônio, Miquéias, Patrick Verhon, Rezende e Wadson (base)

Atacantes

Copete, Everton, Oscar Ruiz, Ricardo Goulart e Vitor Jacaré

OBS: O atacante Caio Vidal não se apresentou devido a um problema de saúde.