Bahia recebe 244 mil doses de vacina contra a covid-19 da AstraZeneca

A Bahia recebeu, nesta quinta-feira (6), um 244.200 vacinas contra a covid-19 da Oxford/AstraZeneca produzidas pela FioCruz. O lote pousou por volta das 9h30 à bordo de um Boeing 767 da Latam vindo de Guaruhlos.

Como ocorreu uma entrega na última segunda (3), os municípios ainda possuem estoque da primeira dose da AstraZeneca. No entanto, caso as cidades terminem as doses antes do envio no próximo sábado (8), faremos o despacho antecipado por via terrestre.

Os Núcleos Regionais de Saúde estão monitorando a realidade de cada localidade, informou a secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).