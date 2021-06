Bahia recebe mais 37.440 doses de vacinas contra covid-19

A Bahia recebeu uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 nesta quinta-feira. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), foram recebidas 37.440 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech. O voo comercial trazendo a carga pousou no aeroporto de Salvador por volta das 15h. As vacinas serão distribuídas para os municípios baianos, onde serão destinadas para aplicação de primeira dose.



Após a conferência pela equipe da coordenação de imunização do Estado, as devem começar a ser distribuídas nesta sexta-feira (4). Com esta carga, a Bahia chega ao total de 6.813.150 doses de vacinas recebidas, sendo 3.035.800 da Coronavac, 3.566.750 da AstraZeneca/Oxford e 210.600 da Pfizer/BioNTech.

A remessa faz parte do lote de 936 mil doses da vacina da Pfizer recebidas na terça-feira pelo Ministério da Saúde. O oitavo lote da vacina contra Covid-19 da Pfizer/BioNTech está previsto para chegar ao Brasil por volta das 18h45 desta quinta-feira (3) pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, de Campinas (SP). A nova remessa, a terceira e última desta semana, reúne mais 527 mil doses.

Até o momento a farmacêutica entregou 5,3 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal. A empresa diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021.