Bahia recebe mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a covid

A Bahia recebe mais cinco remessas de vacinas contra a covid-19, totalizando 1.007.130 de doses, nestas segunda e terça (6 e 7). Hoje, um voo comercial já chegou trazendo as duas primeiras remessas, com 517.200 e 268.800 doses de Sinovac/Coronavac. Já às 16h25, chegarão ao estado 74.880 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech.

Já na terça-feira, serão entregues lotes com 69.030 e 77.220 vacinas produzidas pela Pfizer/BioNTech. As duas remessas chegarão em um voo com pouso previsto às 9h35.

As doses são destinadas para primeira e segunda aplicações, informou a Secretaria da Saúde (Sesab). Após a conferência das cargas pela equipe de Imunização do Estado, as vacinas serão enviadas para as regionais de saúde, de onde serão encaminhadas para os municípios, responsáveis pela aplicação.

Com estas cargas, a Bahia chegará ao total de 17.890.118 doses de vacinas recebidas, sendo 7.170.718 da Sinovac/Coronavac; 6.751.580 da Oxford/AstraZeneca; 3.706.720 da Pfizer e 261.100 da Janssen.