Bahia recebe mais de 292 mil doses de vacinas contra a covid-19

A Bahia vai receber mais duas remessas de vacinas contra a covid-19 nesta sexta (2) e no sábado (3). Serão mais de 292 mil novas doses de dois imunizantes diferentes.

Uma remessa, com 107.640 doses do imunizante da Pfizer/BioNtech, está prevista para chegar ao aeroporto de Salvador nesta sexta-feira, às 20h30.

A outra será de 185.250 imunizantes da Oxford/AstraZeneca, com previsão de chegar a Salvador em voo que pousará na capital baiana às 23h50 do sábado.

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), as doses da Pfizer serão usadas para primeira aplicação. Já as da Oxford serão para complemento do segundo vacinal, com segunda dose.

Os imunizantes devem começar a ser enviados para os municípios ainda neste fim de semana, em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado.

A Sesab diz que as doses seguem apenas para as cidades que aplicaram 85% ou mais das doses anteriores.

Com estas duas novas cargas, a Bahia chegará ao total de 8.998.280 doses de vacinas recebidas, sendo 3.360.200 da Coronavac, 4.698.900 da AstraZeneca/Oxford, 847. 080 da Pfizer e 92.100 da Janssen.