Bahia recebe o Flamengo em Pituaçu em jogo para se manter no G6

Depois de uma semana inteira livre dos jogos e com tempo para treinar, o Bahia entra em campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (16). Enfrenta o Flamengo, às 18h15, no estádio de Pituaçu, pela 12ª rodada da competição. Apesar do período que teve de preparação e para recuperar atletas, engana-se quem acha que o tricolor chega inteiro para o confronto.

Se do ponto de vista esportivo o time teve uma semana de calmaria, no mercado os últimos dias foram agitados para o clube e causaram consequências diretas no trabalho do técnico Dado Cavalcanti. Logo de cara, o treinador perdeu duas peças importantes do elenco. O zagueiro Juninho e o meia Thaciano, titulares absolutos na Série A, foram negociados para clubes do futebol dinamarquês (Midtjylland) e turco (Altay), respectivamente.

A lacuna, que já era grande, ficou ainda maior na quinta-feira. Julgados no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da briga na final da Copa do Nordeste, o meia Daniel e o lateral direito Nino Paraíba tiveram as penas ampliadas e também serão desfalques no jogo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Jonas completa a lista dos indisponíveis. Em resumo, meio time titular se perdeu entre uma rodada e outra.

Na defesa, ao menos o Bahia tem boa notícia com o retorno do zagueiro Germán Conti, recuperado de lesão na coxa. Ligger e Luiz Otávio disputam a vaga que era de Juninho, com tendência de vantagem para o primeiro. Na lateral direita, Renan Guedes é o substituto de Nino.

O treinador vai ter um trabalho maior no meio-campo, totalmente desfigurado se considerar que a formação titular em condições normais seria Jonas, Daniel e Thaciano.

A tendência é de que Patrick e Matheus Galdezani iniciem a partida. Resta a dúvida pelo terceiro homem do setor. Dado pode optar pela entrada do meia Thonny Anderson ou então reforçar o poder de marcação. Nesse caso, ele teria como opções Lucas Araújo e Edson.

Outra alternativa seria a entrada do volante Pablo. Contratado para o time principal, ele atuou na equipe sub-23 durante o Campeonato Baiano e recebeu poucas oportunidades com Dado. Formado como meia, o jogador é quem mais se aproxima das características de Daniel.

“Eu não vou entregar a escalação, não vou falar quais jogadores vão entrar em campo. Deixo aberta a possibilidade de usar três volantes, três meias, três atacantes... Essas três prerrogativas podem acontecer. Já temos um desenho, um esboço, espero não ter novidades, para escalar o melhor time possível”, afirmou o misterioso técnico Dado Cavalcanti.

Além dos problemas na escalação, o tricolor precisa vencer para se manter na briga pelo G6. A derrota para o São Paulo, por 1x0, no Morumbi, interrompeu a sequência de duas vitórias. O tricolor iniciou a rodada na sexta colocação, com 17 pontos. O Flamengo é o oitavo, com 15.

Adversário

O Flamengo chega a Salvador com uma novidade à beira do campo. Substituto de Rogério Ceni, o técnico Renato Gaúcho estreou no triunfo sobre o Defensa y Justicia, por 1x0, na Argentina, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Para o embate em Pituaçu, o treinador vai ter o reforço do experiente meia Diego e do volante Willian Arão, recuperados de lesão. Por outro lado, o time carioca não deve contar com o atacante Bruno Henrique e o zagueiro Rodrigo Caio, que estão em processo de recuperação de lesões.

Renato Gaúcho não confirmou, mas pode preservar outros jogadores de olho na partida de volta do torneio sul-americano diante do Defensa, quarta-feira, às 21h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Confira as escalações:

Bahia: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Conti, Ligger e Matheus Bahia; Patrick, Matheus Galdezani e Thonny Anderson (Lucas Araújo); Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.

Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Michael e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.