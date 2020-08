Bahia recebe o Palmeiras e tenta quebrar tabu de 32 anos

Depois de dois jogos fora de casa, o Bahia vai voltar a atuar em Salvador. Neste sábado (29), o tricolor entra em campo às 19h, contra o Palmeiras, no estádio de Pituaçu, pela sexta rodada do Brasileirão.

Com sete pontos em quatro jogos, o Esquadrão inicia a rodada na oitava colocação, a dois pontos do G4, mas o clima para a partida não reflete a posição do clube na tabela.

A derrota para o Ceará, na rodada passada, reacendeu as críticas de parte da torcida ao elenco e ao trabalho conduzido pelo técnico Roger Machado. Por isso, o Bahia encara o Palmeiras com a missão não só de conquistar os pontos para se manter na parte de cima da tabela, como para voltar a ter tranquilidade.

“A gente sabe que trabalhar na pressão é mais complicado, alguns jogadores sentem mais. Eu espero que nos próximos jogos as atuações deem mais tranquilidade para a gente trabalhar. O Ceará foi o único jogo que eu vejo que a equipe não produziu como vinha produzindo. Contra o São Paulo foi muito bom, a equipe mostrou que tinha condições de vencer dentro do Morumbi”, analisou o meia Rodriguinho.

Ele continuou: “Mostramos que somos uma equipe qualificada e temos que demonstrar contra o Palmeiras. É uma pressão interna mesmo nossa porque sabemos que no último jogo não foi aquilo que representa a nossa equipe”, disse o camisa 10, lembrando a derrota por 2x0 para o carrasco cearense.

Mais um tabu para quebrar

Para o torcedor que gosta de se apegar à mística, este ano o Bahia já quebrou dois longos jejuns que tinha no Brasileirão. Na estreia, venceu o Coritiba - por 1x0, em Pituaçu -, o que não acontecia há 34 anos. E contra o Red Bull Bragantino, conquistou a segunda vitória seguida na largada da Série A, marca que também não alcançava desde 1986.

Pois o Palmeiras simboliza mais um. A última vez que o Esquadrão venceu o time paulista em Salvador foi em 1988, durante a campanha do bicampeonato. Naquela temporada, o zagueiro Pereira, em cobrança de falta, anotou o gol do triunfo por 1x0 na Fonte Nova.

Ou seja, há 32 anos o tricolor não supera o Porco como mandante. Desde então, as duas equipes se enfrentaram 13 vezes em Salvador, por Brasileiro e Copa do Brasil. O Palmeiras venceu oito partidas e houve cinco empates.

A última vez que o Bahia venceu o Palmeiras foi jogando em São Paulo. Em 2012, o time comandado por Caio Júnior superou o alviverde por 2x0, em jogo disputado na Arena Barueri, pela 12ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, o Esquadrão ultrapassou o rival na classificação, mesmo cenário atual caso consiga o triunfo. O adversário inicia a rodada em 5º, com oito pontos.

No ano passado, Bahia e Palmeiras se enfrentaram duas vezes pelo Brasileirão, com dois empates. Na Allianz Arena, 2x2, com dois gols de Gilberto, enquanto Dudu e Felipe Melo marcaram para os paulistas. Na Fonte Nova, Arthur Caíke e Borja balançaram as redes no 1x1.

Para o jogo deste sábado, o time terá duas ausências. Machucados, o goleiro Douglas e o lateral direito João Pedro estão fora da partida.

Roger Machado não deve mexer muito na base da equipe. No meio-campo, Daniel disputa uma vaga com Gregore e Ronaldo e pode ser novidade. Na lateral esquerda, a concorrência é entre Juninho Capixaba e Zeca.

Do outro lado, Vanderlei Luxemburgo também tem desfalques para montar o Palmeiras. O lateral Marcos Rocha, o volante Felipe Melo, o meia Raphael Veiga e o atacante Gabriel Veron estão machucados. Por outro lado, o lateral esquerdo Matias Viña volta ao time.