Bahia recebe remessa com mais 366 mil doses de vacinas contra a covid

A Bahia recebeu uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 nesta quarta-feira (2). São 366.000 doses de imunizantes da Astrazeneca/Oxford. O voo comercial trazendo a carga pousou no aeroporto de Salvador por volta das 9h30. Todas as doses serão usadas para primeira aplicação, que está parada em várias cidades, como Salvador. Está prevista ainda a chega de 37.440 doses de vacinas da Pfizer na tarde da quinta-feira (03).

As vacinas que já chegaram começarão a ser enviadas aos municípios baianos em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Casa Militar do Governador, após conferência da equipe da Coordenação de Imunização do Estado. Só receberão cidades que já tenham aplicado 85% ou mais das doses anteriores, segundo decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Com a carga desta quarta-feira, a Bahia chega ao total de 6.775.710 doses de vacinas recebidas, sendo 3.035.800 da Coronavac, 3.566.750 da AstraZeneca/Oxford e 173.160 da Pfizer.