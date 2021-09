Bahia recebe seletiva nacional para o Campeonato Mundial das Profissões

Entre 13 e 17 de setembro, o Senai Lauro de Freitas vai receber a seletiva nacional da ocupação de Robótica Móvel, uma das modalidades da WorldSkills, conhecida como Olimpíadas do Conhecimento. Competidores dos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo vão disputar medalhas e a possibilidade de ir ao mundial de profissões técnicas, na China.

Além das provas, serão realizadas quatro lives temáticas abertas (veja programação abaixo) e visitas guiadas, previamente agendadas, ao novo Centro de Treinamento Integrado WorldSkills Bahia, um ambiente referência internacional em competições técnicas.

“A Bahia teve um excelente aproveitamento na última edição e o Senai investiu num centro de treinamento de excelência, que os participantes do evento poderão conhecer. O CT é a casa dos nossos 12 atletas do conhecimento e equipe técnica, que treinam diariamente para passar na peneira nacional e chegar ao mundial”, conta a coordenadora da delegação do Senai Bahia, Fernanda Mikulski.

Com 540 m² de área, o espaço funciona no Senai Lauro de Freitas. Lá, os competidores, alunos ou egressos do SENAI praticam diariamente suas habilidades técnicas e comportamentais, mirando a disputa por uma vaga na maior competição de educação profissional do mundo.

O local reproduz as estações de provas para nove ocupações técnicas: Robótica Móvel, Mecatrônica, Logística Internacional, Computação em Nuvem, BIM (Modelagem de Informação da Construção), Controle Industrial, Tecnologia de Laboratório Químico, Tecnologia da Água e Instalações Elétricas. A equipe de Tecnologia Automotiva treina num laboratório especializado localizado no Senai Dendezeiros.

Delegação baiana

O grupo se prepara para as seletivas nacionais da próxima competição mundial, prevista para acontecer em Shangai, na China, em 2022. As provas são inéditas, executadas em quatro dias, divididas em módulos, e os competidores são avaliados de acordo com padrões internacionais de qualidade.

Na última competição internacional, realizada em Kazan, na Rússia, em 2019, os baianos Daniela Carneiro, Ítalo Gonçalves e Edmilson Souza conquistaram a medalha de bronze nas ocupações em que competiram, Química e Mecatrônica, respectivamente.

Aluno do Curso Técnico em Mecatrônica do Senai Cimatec, Gabriel Trindade, 20, acredita que ele e seu companheiro de equipe, Marcus Fonseca, têm boas chances de irem à China representar o Brasil. “Estamos treinando bastante nos últimos três meses e vamos chegar fortes para a competição”, afirma.

Olimpíadas do Conhecimento

Há mais de 65 anos, a WorldSkills reúne jovens qualificados de todo o mundo, selecionados em disputas de educação profissional. Apenas os melhores alunos das Américas, Europa, Ásia e África e Pacífico Sul disputam medalhas em modalidades que correspondem às profissões técnicas da indústria e do comércio.

A WSC é a maior competição de educação profissional do mundo. Nela, cada país seleciona apenas um representante, seja uma pessoa ou uma equipe, para cada ocupação. O SENAI e SENAC são os responsáveis pelas seleções no Brasil. A 45ª edição aconteceu em Kazan, na Rússia, em 2019, envolvendo mais de 1300 competidores de 63 países em 56 modalidades. A próxima competição será em Shangai na China, em 2022.

Programação:

13.09

13h - Live Cerimônia de Abertura do evento

14.09

10h – Acompanhe a competição ao vivo

16h - Live O que estudar para trabalhar com Robótica?

15.09

10h - Acompanhe a competição ao vivo

16h - Live Impressão 3D e suas possibilidades

16.09

10h - Live Afinal O que é a WorldSkills? Conheça e tire dúvidas.

16h - Acompanhe a competição ao vivo

17.09

09h - Live Como a Robótica está presente no seu dia a dia?

13h - Acompanhe a competição ao vivo

Transmissões: Canal do YouTube Senai Bahia / Instagram SENAI Bahia

Agende sua visita ao evento: https://forms.gle/wpwUeK3yy1YjpzPm9

SERVIÇO:

Seletiva nacional para a ocupação Robótica Móvel da WorldSkills

De 13 a 17 de setembro, das 8h às 17h.

Local: Centro de Treinamento Integrado WorldSkills Bahia, SENAI Lauro de Freitas (Av. Luiz Tarquínio Pontes, 938 - Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas - BA).