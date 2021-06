Bahia receberá 180.600 doses de vacina da Janssen na semana que vem

A Bahia tem previsão de receber na semana que vem uma remessa de 180.600 doses de vacina da Janssen contra a covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde (Sesab), 50% do lote ficará com a capital e a outra metade será distribuída proporcionalmente para as cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS), além de Santo Amaro, Conde e Saubara.

Essa distribuição foi combinada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância deliberativa da saúde que reúne representantes dos 417 municípios e o Estado, realizada nesta quinta-feira (10). Segundo Vânia Rebouças, coordenadora de imunização, haverá um reajustes nas próximas remessas para manter a distribuição proporcional.

“Os 417 municípios baianos continuarão a receber equitativamente as vacinas, tendo como referência a quantidade de pessoas de cada público-alvo nas localidades”, diz ela. A decisão de priorizar a RMS agora leva em conta o prazo de validade curto do lote da vacina. “Os munícipios assumiram o compromisso de fazer uso de 100% das doses recebidas em um curto prazo, que é inferior a 15 dias”, aponta.

Como lembra o secretário Fábio Vilas-Boas, a vacina da Janssen tem um diferencial de exigir somente uma dose, ao contrário das demais usadas no país, que necessitam de duas aplicações.