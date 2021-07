Bahia receberá lote com cerca de 40 mil doses da Pfizer neste sábado

A Bahia deve receber cerca de 40 mil doses da vacina da Pfizer neste sábado (17), de acordo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas. Em entrevista à TV Bahia, ele informou que o lote com cerca de 40 mil doses faz parte do lote que chegou ao Brasil na última segunda e começou a ser distribuído nesta sexta com 600 mil doses.



Segundo o secretário, a Bahia tem ficado com cerca de 7% das doses, o que representaria um pouco de 40 mil doses. O Ministério da Saúde não divulgou detalhes sobre a entrega deste sábado. Nesta sexta-feira, o estado recebeu uma remessa com 280.750 doses da vacina de Oxford.