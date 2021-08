Bahia receberá mais 714 mil doses de vacina contra a covid-19 nessa sexta (20)

A Bahia receberá 714 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira (20). A primeira remessa, com 362.700 imunizantes da Pfizer/BioNTech, chegará em um voo programado para pousar no aeroporto de Salvador às 9h40. A segunda carga, com 351.300 doses de Coronavac, tem previsão de chegada ao aeroporto às 15h. Exclusivamente para essas remessas, haverá uma mudança no critério de divisão.

Segfundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a distribuição dessas vacinas, que deve começar a ser feita ainda nesta sexta-feira, seguirá o critério definido em reunião da Comissão Intergestores Bipartite, realizada nesta quinta-feira (19).

“Do total, 80% serão destinadas conforme critério populacional e 20% como fator de correção para aqueles municípios que ainda não conseguiram chegar à faixa abaixo dos 25 anos. A ideia é que todos os municípios possam avançar ainda mais com a cobertura vacinal de forma equitativa na faixa etária”, explica a diretora da vigilância epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro.

Conforme levantamento da coordenação estadual de imunização, até esta quinta-feira, 139 municípios ainda não tinham alcançado a vacinação de pessoas menores de 25 anos, enquanto que outros 128 já estavam imunizando as pessoas com 18 anos ou mais.

Márcia São Pedro ainda aponta que o Ministério da Saúde já autorizou a utilização da vacina Pfizer/BioNTech para o público de 12 a 17 anos com comorbidades.

Outra definição acordada na reunião da CIB é que os municípios que já estão concluindo a cobertura vacinal, e não necessitam de mais doses, façam a devolução dos imunizantes para que haja o remanejamento para os municípios em condição inversa.

Mais de 70% da população com pelo menos primeira dose

A Bahia ultrapassou 70% da população vacinada contra a Covid-19 com a primeira dose ou com o imunizante de dose única. A marca foi alcançada nesta quarta-feira (18). Ao todo, até às 12h desta quinta-feira, 7.912.326 baianos com 18 anos ou mais já haviam, ao menos, iniciado o esquema vacinal, o que representa 71,3% da população desta faixa etária, estimada em 11.087.169. As informações são da Sesab.