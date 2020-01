Bahia reencontra sua torcida e Nonato pelo Baianão

O torcedor do Bahia ficou mais de um mês sem ver seu time jogar, mas não pode reclamar mais. De sábado (25) a quarta (29), serão quatro jogos em cinco dias por competições profissionais. Após o empate em 0x0 contra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, com o time principal, a equipe de transição encara, neste domingo (26), o Vitória da Conquista, às 16h, em Pituaçu, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano. Será o primeiro jogo em Salvador no ano.



Na estreia, a equipe do treinador Dado Cavalcanti ficou no 1x1 com a Juazeirense, em Juazeiro, e busca o primeiro triunfo no estadual. Um dos trunfos para isso é a estreia do meia Arthur Rezende, que atuou pelo Guarani em 2019. O jogador treinou com a equipe principal em boa parte do tempo desde que chegou ao Bahia, no início de janeiro e recebeu elogios do técnico Roger Machado.



“Sempre é importante estar jogando, o professor Roger pediu pra gente trabalhar nas duas equipes e ajudar a equipe de transição a sair com o triunfo dentro de casa”, afirmou Arthur, de 25 anos, que atuou pelo Bugre em 30 jogos, marcando 4 gols. “Gosto de baixar para ajudar na saída de bola, na saída de jogo, gosto de marcar e ter a bola. Controlar o jogo, dar passe e estar sempre na área para finalizar e fazer gols também”, contou, sobre suas características.



A equipe do Bahia deverá atuar com Fernando, Lepo, Ignácio, Fábio Alemão (Jaques) e Mayk; Edson, Ramon e Arthur Rezende; Gabriel Esteves, Saldanha e Gustavo. O zagueiro Anderson, expulso contra o Cancão, é desfalque.



No Conquista, o grande destaque é o atacante Nonato. Cria da base do Bahia, o centroavante ainda não marcou pelo Bode e busca ir à rede pela primeira vez exatamente no reencontro com o clube que o projetou.



O alviverde estreou com empate em casa em 2x2 com o Jacuipense. A tendência é que a equipe de Elias Borges inicie a partida com Lupitinha, Rone, Rhamon Mexicano, Sílvio e Otávio; Felipe Silva, Fagner, Dinda e Carlinhos; Nonato e Rafinha.