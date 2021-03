Bahia registra 102 mortes e mais de 5 mil novos casos de covid em 24h

A Bahia registrou 102 mortes e 5.607 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,8%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta sexta (5).

No mesmo período, 4.758 pacientes foram considerados curados da doença (+0,7%).



O registro de mortes do boletim desta sexta mantém a tendência de alta da última semana, trazendo mais de 100 óbitos por coronavírus por dia.



Nesta semana, apenas na segunda (1), dia que tradicionalmente os números de registros são menores por conta do fim de semana, a Bahia registrou menos de 100 mortes por dia. Incluindo o segundo e terceiro maior número de mortes no estado desde o começo da pandemia - 114 registrados na terça (2) e 112 na quarta (4).



Apesar das 102 mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram contabilizados nesta sexta. Os números também representam o crescimento de casos graves no estado, o que tem ampliado a taxa de ocupação nas UTIs. Das 102 mortes, 98 ocorreram em 2021, e 61 delas nas últimas 96h.



Com as mortes registradas nesta sexta, o número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 12.353, representando uma letalidade de 1,75%.



Dos 706.375 casos confirmados desde o início da pandemia, 671.789 já são considerados recuperados, 22.233 encontram-se ativos.