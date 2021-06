Bahia registra 130 mortes por covid em 24h, maior número de óbitos em junho

A Bahia registrou 130 mortes e 4.947 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,5%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta quinta (10). No mesmo período, 4.422 pacientes foram considerados curados da doença (+0,4%).



O total de mortes por covid-19 na Bahia é de 22.194. A taxa de letalidade da doença no estado é de 2,11%. Dentre os óbitos, 55,82% ocorreram no sexo masculino e 44,18% no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 54,80% corresponderam a parda, seguidos por branca com 22,15%, preta com 15,52%, amarela com 0,42%, indígena com 0,13% e não há informação em 6,98% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 61,62%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (73,20%).



Apesar das 130 mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram contabilizados nesta quinta. Todas ocorreram em 2021, sendo 76 em junho.



Dos 1.053.031 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.016.780 já são considerados recuperados, 14.057 encontram-se ativos. Na Bahia, 49.743 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.



De acordo com a Sesab, a existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se à sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.



Situação da regulação de Covid-19

Às 12h desta quinta-feira, 124 solicitações de internação em UTI Adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação. Outros 78 pedidos para internação em leitos clínicos adultos Covid-19 estavam no sistema. Este número é dinâmico, uma vez que transferências e novas solicitações são feitas ao longo do dia.