Bahia registra 137 mortes pela covid em 24 horas, novo recorde de toda a pandemia

A Bahia manteve a alta no número de mortes e registrou 137 óbitos nesta sexta (26). Além disso, o estado registrou 4.563 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,7%), em 24h, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no final da tarde desta sexta.

No mesmo período, 3.635 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%).

Esse é o maior número de mortes registradas na Bahia desde o começo da pandemia, superando os 100 mortos registrados nesta quinta (25). Antes dos números das últimas 48 horas, o maior número de mortes por dia no estado era 24 de agosto, quando foram contabilizados 77 óbitos.

Apesar das 137 mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram contabilizados nesta sexta. E demonstram o crescimento de casos graves, o que tem ampliado a taxa de ocupação nas UTIs. Das 137 mortes, 130 ocorreram em 2021.

Analisando os boletins divulgados nos últimos sete dias, é possível ver que pelo menos 61 pessoas morreram no estado entre sábado (20) e esta sexta (26). Número que ainda pode aumentar após detalhamento da Sesab.



De acordo com o órgão estadual, a existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se à sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.

O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 11.625, representando uma letalidade de 1,72%.

UTIs e número de ativos

Após sete dias de aumento seguidos na ocupação das UTIs, essa sexta não teve registro de mais um recorde negativo. Ainda assim, até as 18h de hoje, 943 pacientes adultos e pediátricos se encontram em estado grave, ocupando leitos de terapia intensiva nas diversas regiões da Bahia. A taxa de ocupação é de 81%.

Dos 674.384 casos confirmados desde o início da pandemia, 642.921 já são considerados recuperados.

Na Bahia, 42.501 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

A taxa de ativos segue alta no estado. Ainda de acordo com informações da Sesab, 19.838 encontram-se ativos.

Desde a última sexta (19), o estado tem toque de recolher. A medida, válida por sete dias, teve horário ampliado na segunda (22) - de 20 às 5h- e tem possibilidade de prorrogação.

Desde às 17h desta sexta, todo o estado da Bahia está em 'lockdown' das atividades não essenciais, em vigor até segunda (1º).