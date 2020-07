Bahia registra 1.563 novos casos de covid-19 e 57 mortes em 24 horas

Na Bahia foram registrados 1.563 casos de covid-19, 57 mortes e 1.489 curados nas últimas 24 horas. Dos 87.048 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 58.649 já são considerados curados, 26.292 encontram-se ativos e 2.107 tiveram óbito confirmado. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

As confirmações ocorreram em 392 municípios da Bahia, com maior proporção em Salvador (44,59%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (2.154,12), Itajuípe (2.132,64), Ipiaú (1.754,84), Uruçuca (1.501,05) e Itabuna (1.422,45).

O boletim epidemiológico divulgado neste domingo (5) contabiliza 87.048 casos confirmados, 181.455 casos descartados e 87.346 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo (5).

Na Bahia, 9.839 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 2.283 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.467 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 64%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 913 leitos exclusivos para o coronavírus, 725 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 79%.

Óbitos

A Sesab contabiliza 2.107 mortes pelo novo coronavírus.

