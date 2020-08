Bahia registra 1.651 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

A Bahia registrou 1.651 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). O número representa umataxa de crescimento de +0,8% em relação ao dia anterior. A Sesab registrou ainda 68 mortes nesse mesmo período. O número total de mortes por covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 4.406.

Dos 216.030 casos confirmados desde o início da pandemia, 196.992 já são considerados curados, 14.632 encontram-se ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 413 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (31,82%). Apenas 4 municípios ainda não têm caso registrado do novo coronavírus.

Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram: Almadina (4.795,02), Dário Meira (4.547,15), Itapé (4.166,19), Salinas da Margarida (4.142,47)) e Ibirataia (3.977,27)

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo (16).