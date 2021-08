Bahia registra 23 mortes e 320 novos casos de covid em 24h 

A Bahia registrou 23 mortes e 320 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,0%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde desta segunda-feira (16). No mesmo período, 703 pacientes (+0,1%) foram considerados curados da doença.



Dos 1.209.749 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.179.775 já são considerados recuperados, 3.823 encontram-se ativos e 26.151 tiveram óbito confirmado. Na Bahia, 51.650 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.



Desde o final de julho, a Sesab não divulga o detalhamento das datas dos óbitos, mas a confirmação e registro das 23 mortes do último boletim foram contabilizadas nesta segunda