Bahia registra 2.465 novos casos de covid-19

A Bahia registrou nas últimas 24 horas 2.465 casos de covid-19. A taxa de crescimento da doença no estado foi +0.6% no período. O boletim epidemiológico divulgado nesta sexta, 11, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também contabiliza mais 25 mortes em decorrência da doença. Dos 447.126 casos confirmados desde o início da pandemia, 427.134 já são considerados recuperados,11.357 encontram-se ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (23,37%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Ibirataia (9.730,93), Jucuruçu (7.736,14), Conceição do Coité (7.437,10), Muniz Ferreira (7.423,87) e Aiquara (7.332,43).

Ainda segundo o boletim, a Bahia teve 841.199 casos descartados e 119.716 seguem em investigação. Ainda no estado, 34.368 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19. O número total de óbitos por covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 8.635, o que representa uma taxa de letalidade de 1,93%.