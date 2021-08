Bahia registra 27 mortes e 1.118 novos casos de covid em 24h 

A Bahia registrou 27 mortes e 1.118 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,1%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde desta sexta-feira (13). No mesmo período, 1.114 pacientes (+0,1%) foram considerados curados da doença.



Dos 1.207.796 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.177.448 já são considerados recuperados, 4.251 encontram-se ativos e 26.097 tiveram óbito confirmado. Na Bahia, 51.622 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.



Desde o fim de julho, a Sesab passou a não divulgar a data precisa dos óbitos registrados, mas a confirmação e o registro das 27 mortes divulgados no último boletim foram feitos nesta sexta.



Até às 18h desta quinta, a taxa de ocupação de UTI Covid adulto no estado é de 42%, com 535 leitos ocupados dos 1.280 disponíveis. Enquanto a taxa de enfermaria adulto é de 23% de ocupação, com 297 internados e 1.314 leitos disponíveis.



Nesta sexta, o governador Rui Costa chamou atenção para que a população baiana não deixe de lado os cuidados contra o coronavírus, mesmo com o avanço da vacinação. Ele afirmou que após uma semana de queda, os números da pandemia no estado pararam de cair.



"Nas últimas semanas, tivemos uma queda significativa de casos positivos de #Covid19 na Bahia, mas, nos últimos 7 dias, o número que vinha em queda parou de cair. Isso nos preocupa muito. Por isso, insisto: vacine-se e siga usando máscara. E não deixe de tomar a segunda dose!", escreveu Rui nas redes sociais.