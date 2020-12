Bahia registra 2.920 novos casos de Covid-19

A Bahia registrou nas últimas 24 horas 2.920 casos de covid-19. A taxa de crescimento da doença no estado foi +0.7,% no período. O boletim epidemiológico divulgado neste sábado, 12, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também contabiliza mais 28 mortes em decorrência da doença.

Ainda segundo o boletim, 3.019 pacientes se recuperaram. Dos 443.465 casos confirmados na Bahia desde o início da pandemia, 422.467 já são considerados recuperados e 12.409 encontram-se ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (23,50%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Ibirataia (9.730,93), Jucuruçu (7.549,86), Muniz Ferreira (7.329,56), Conceição do Coité (7.317,00), Aiquara (7.287,45).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 837.660 casos descartados e 122.158 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado, 12.

Óbitos

O boletim epidemiológico de hoje contabiliza 28 óbitos que ocorreram em diversas datas, conforme tabela abaixo. Segundo a Sesab, a existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se a sobrecarga das equipes de investigação, pois há outras doenças de notificação compulsória. Ainda segundo a Sesab, outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual.