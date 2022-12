Bahia registra 2.941 casos da covid-19 e mais 15 óbitos em 24h

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 2.941 casos da covid-19 e 15 óbitos decorrentes da doença. Dos 1.732.712 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.692.793 já são considerados recuperados, 9.001 encontram-se ativos e 30.918 tiveram óbito confirmado. Os dados foram publicados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta quarta-feira (7).

O boletim epidemiológico contabilizou ainda 2.062.433 casos descartados da covid e 365.644 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quarta-feira. Na Bahia, 70.151 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.710.352 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.874.266 com a segunda dose ou dose única, 7.589.950 com a dose de reforço e 2.778.398 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos,1.075.460 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 744.558 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 67.791 tomaram a primeira dose e 27.399 já tomaram a segunda dose. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 1.937 tomaram a primeira dose.

Em Salvador, a campanha de vacinação contra a covid-19 estará suspensa nesta quinta-feira (8), por conta do feriado da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Segundo a prefeitura, a estratégia será retomada na sexta-feira (9). Os locais de vacinação, público-alvo e horários serão divulgados somente amanhã pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).