Bahia registra 31 policiais penais infectados por covid-19; dois morreram

Subiu para 31 o número de servidores do sistema prisional baiano infectados pelo novo coronavírus. O levantamento de casos confirmados foi atualizado nesta terça-feira (12).

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), destes funcionários, 26 foram afastados de imediato para que possam cumprir o período de quarentena de duas semanas, com possibilidade de prorrogação, a depender da avaliação médica. Já outros três estão curados e dois não resistiram e morrem por causa da covid-19.

A pasta informou ainda que, até o momento, não existem nenhum caso confirmado de covid-19 em internos das unidades prisionais.

Por meio de nota, a Seap informou que, "considerando o estado de emergência no cenário mundial causado pela covid-19, criou o Plano de Contingência para o novo coronavírus". As orientações foram determinadas com base nas orientações, determinações e protocolos das Emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII), Organização Mundial de Saúde (OMS), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e Governo do Estado.

Grupo de risco

Um levantamento publicado pelo CORREIO no dia 23 de abril, mostra que, do efetivo de 1.360 policiais penais que atuam na Bahia, 544 estão no grupo de risco da covid-19 - ou seja, 40% dos servidores possuem idade a partir de 60 anos ou apresentam diversas comorbidades, como diabetes, hipertensão e obesidade. Eles trabalham nas 19 das 29 unidades prisionais do estado – as outras nove possuem cogestão com a iniciativa privada e, por isso, contam com mão-de-obra terceirizada.

Os dados são do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb). Segundo o vice-presidente da entidade, Fernando Fernandes, a maioria dos servidores que estão em atividade ingressou na função entre 1983 e 1994.

“Fizemos um levantamento e notamos que muitos que entraram nesse período já têm idade para se aposentar. Alguns ingressaram com idade entre 30 e 35 anos, e hoje já estão na faixa dos 60”, declarou Fernandes.

Segundo o sindicato, além dos policiais penais infectados, uma médica e uma enfermeira que trabalham no Conjunto Penal Feminino também foram diagnosticadas com o novo coronavírus.

Do total de policiais penais no estado, 680 (50%) estão em Salvador, sendo 360 somente no Complexo Penitenciário da Mata Escura – os demais estão distribuídos na Colônia Penal Lafayete Coutinho, Hospital de Custódia e Casa de Albergados.